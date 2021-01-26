Парламент Дании вечером 25 января согласовал схему компенсации владельцам норковых ферм, чью профессию запретили осенью 2020 года из-за выявления мутировавшего варианта коронавируса у животных.

Как сообщает DR, одобренный большинством депутатов проект предусматривает выделение до 18,8 миллиарда датских крон (более 86,3 миллиарда гривен). Издание называет сумму «исторически большой».

Сколько именно датские власти потратят в пределах схемы компенсаций, определят после установления количества людей, которым предстоит выплатить компенсацию.

Большинство из этих средств (почти половина) пойдет на компенсацию упущенной выгоды, а также выплаты по долговым обязательствам владельцев норковых ферм. Остальное — преимущественно на компенсации за убитых и закопанных норок, а также на демонтаж зданий, где животных содержали.

Схема компенсации также предусматривает выплаты связанным с разведением норок бизнесам (например, транспортным компаниям и дизайнерским агентствам, которые продавали норковые шубы).

Напомним, первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Позже стало известно, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на одной из ферм на западе Франции и на ферме на севере Польши.