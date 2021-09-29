В Николаеве проведут аудит объектов незавершенного строительства, начатых Департаментом энергоэффективности.
Соответствующее решение было принято на заседании бюджетной комиссии Николаевского городского совета 28 сентября, пишут НикВести.
Депутат Наталья Горбенко выступила с предложением провести аудит работ, которые начаты, и при формировании бюджета заложить деньги на консервацию этих работ. По ее словам, это позволит защитить здания от разрушения в зимнее время.
— Понятно, что мы все работы сейчас точно не продолжим, а открытые торцы и все остальное приведет к разрушению. Деньги на консервацию — это деньги небольшие, но они позволят сохранить объекты в том состоянии до следующего выделения средств, — уверена депутат.
В свою очередь депутат Сергей Кантор отметил, что необходимо не только законсервировать объекты незавершенного строительства, но и в последующем откорректировать денежные суммы, которые необходимо выделить на завершение работ.
Глава бюджетной комиссии Федор Панченко вынес вопрос на голосование, и депутаты его поддержали. Он также подчеркнул, что подобные аудиты необходимо провести по всем распорядителям средств.
Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратили 27,6 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.
Напомним, что директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения.
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В Николаеве проведут аудит объектов незавершенного строительства, начатых Департаментом энергоэффективности.
Соответствующее решение было принято на заседании бюджетной комиссии Николаевского городского совета 28 сентября, пишут НикВести.
Депутат Наталья Горбенко выступила с предложением провести аудит работ, которые начаты, и при формировании бюджета заложить деньги на консервацию этих работ. По ее словам, это позволит защитить здания от разрушения в зимнее время.
— Понятно, что мы все работы сейчас точно не продолжим, а открытые торцы и все остальное приведет к разрушению. Деньги на консервацию — это деньги небольшие, но они позволят сохранить объекты в том состоянии до следующего выделения средств, — уверена депутат.
В свою очередь депутат Сергей Кантор отметил, что необходимо не только законсервировать объекты незавершенного строительства, но и в последующем откорректировать денежные суммы, которые необходимо выделить на завершение работ.
Глава бюджетной комиссии Федор Панченко вынес вопрос на голосование, и депутаты его поддержали. Он также подчеркнул, что подобные аудиты необходимо провести по всем распорядителям средств.
Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратили 27,6 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.
Напомним, что директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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|
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