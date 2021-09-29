В Николаеве проведут аудит объектов незавершенного строительства, начатых Департаментом энергоэффективности.

Соответствующее решение было принято на заседании бюджетной комиссии Николаевского городского совета 28 сентября, пишут НикВести.

Депутат Наталья Горбенко выступила с предложением провести аудит работ, которые начаты, и при формировании бюджета заложить деньги на консервацию этих работ. По ее словам, это позволит защитить здания от разрушения в зимнее время.

— Понятно, что мы все работы сейчас точно не продолжим, а открытые торцы и все остальное приведет к разрушению. Деньги на консервацию — это деньги небольшие, но они позволят сохранить объекты в том состоянии до следующего выделения средств, — уверена депутат.

В свою очередь депутат Сергей Кантор отметил, что необходимо не только законсервировать объекты незавершенного строительства, но и в последующем откорректировать денежные суммы, которые необходимо выделить на завершение работ.

Глава бюджетной комиссии Федор Панченко вынес вопрос на голосование, и депутаты его поддержали. Он также подчеркнул, что подобные аудиты необходимо провести по всем распорядителям средств.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратили 27,6 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.

Напомним, что директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения.