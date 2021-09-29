Коллектив опытного хозяйства «Зори над Бугом» обратился к депутатам Николаевского облсовета с просьбой вмешаться в ситуацию с назначением нового директора Сергея Коцюбы.

Представители трудового коллектива обратились к депутатам на сессии, 29 сентября, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, ранее сотрудники госпредприятия в селе Ястребиново Вознесенского района заблокировали работу хозяйства из-за назначения нового директора.

На сессии глава профсоюзного комитета «Зори над Бугом» отметила, что коллектив поддерживает Юрия Елиневского, который руководил предприятием 18 лет, а само хозяйство является показательным.

— На протяжении 18 лет наше предприятие возглавлял Елиневский Юрий Юрьевич. Это заслуженный работник хозяйства. Наше хозяйство является одним из первых по показателям. На сегодняшний день оно не имеет задолженностей ни перед бюджетом, ни перед социальными фондами. По заработной плате тоже нет задолженностей. Но наше хозяйство находится в неудобном режиме, без власти, можно сказать, — сказала она.

Представители трудвого коллектива

Отметим, что руководитель ГП назначается по итогам конкурс, который проводит Национальная академия аграрных наук Украины (НААН). У Юрия Елиневского в августе закончился контракт, а после проведения конкурса академия назначила на должность Сергея Коцюбу.

— Это человек, который не имеет ни опыта, ни соответствующего образования. И он назначен возглавлять опытное хозяйство. Работники против этого, против решения, которое было принято неверно, были нарушения во время конкурса. Поэтому мы считаем, что это не просто назначение, а рейдерский захват хозяйства, который изначально нацелен на то, чтобы его разрушить и привести его к состоянию, в котором находятся «Степовое» и «Виноградная долина», — добавила глава профсоюза.

Работники госпредприятия попросили депутатов помочь повлиять на решение НААН.

— Новый руководитель явился к простым работникам хозяйства с ножами, с холодным оружием, нанял охрану, пытался захватить помещение. Не хотелось бы видеть такого руководителя в нашем предприятии, — добавила еще одна сотрудница.

Глава облсовета Анна Замазеева отметила, что все депутатские комиссии поддержали обращение коллектива.

Поддержал коллектив и глава облгосадминистрации Виталий Ким, отметив, что держит вопрос на контроле.

— К этому предприятию вопросов нет. Я держу этот вопрос на личном контроле. Знаю, что там были нарушения по конкурсу, и не дам, чтобы одно из самых эффективных предприятий нашей области понесло убытки, — сказал он.

Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа», избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов направил депутатское обращение в Национальную академию аграрных наук Украины по поводу конкурса по определению директора опытного хозяйства «Зори над Бугом» в Николаевской области.