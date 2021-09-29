В оккупированном Донецке запасы 95 бензина подходят к концу, заправиться можно только по талонном системе.

Об этом пишет Depo.

Местные жители жалуются, что взлетели цены и на 92 бензин. А девяносто пятый получают по талонам только те, кто забронировал несколько литров предварительно. Остальным не выдают ничего.

— За наличные даже суперпостоянным клиентам не отпускают ни литра, — отмечают очевидцы ситуации.

При этом, не известно, когда город дождется новых поставок.

Напомним, оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводят масштабный призыв в террористические формирования.