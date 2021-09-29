В оккупированном Донецке запасы 95 бензина подходят к концу, заправиться можно только по талонном системе.
Об этом пишет Depo.
Местные жители жалуются, что взлетели цены и на 92 бензин. А девяносто пятый получают по талонам только те, кто забронировал несколько литров предварительно. Остальным не выдают ничего.
— За наличные даже суперпостоянным клиентам не отпускают ни литра, — отмечают очевидцы ситуации.
При этом, не известно, когда город дождется новых поставок.
Напомним, оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводят масштабный призыв в террористические формирования.
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В оккупированном Донецке запасы 95 бензина подходят к концу, заправиться можно только по талонном системе.
Об этом пишет Depo.
Местные жители жалуются, что взлетели цены и на 92 бензин. А девяносто пятый получают по талонам только те, кто забронировал несколько литров предварительно. Остальным не выдают ничего.
— За наличные даже суперпостоянным клиентам не отпускают ни литра, — отмечают очевидцы ситуации.
При этом, не известно, когда город дождется новых поставок.
Напомним, оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводят масштабный призыв в террористические формирования.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа