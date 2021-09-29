В последующие трое суток на территории Николаевской области ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°. Установлен «желтый» уровень опасности.
Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.
Там пояснили, что снижение температуры в ночное время вызвано
В связи с «длительным поступлением холодной воздушной массы с северо-востока.
— В воздухе заморозков не будет! Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, — добавили в гидрометцентре.
Напомним, Николаевская ОГА создала рабочую группу по разработке стратегии адаптации области к изменению климата.
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В последующие трое суток на территории Николаевской области ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°. Установлен «желтый» уровень опасности.
Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.
Там пояснили, что снижение температуры в ночное время вызвано
В связи с «длительным поступлением холодной воздушной массы с северо-востока.
— В воздухе заморозков не будет! Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, — добавили в гидрометцентре.
Напомним, Николаевская ОГА создала рабочую группу по разработке стратегии адаптации области к изменению климата.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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