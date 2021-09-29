В последующие трое суток на территории Николаевской области ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°. Установлен «желтый» уровень опасности.

Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

Там пояснили, что снижение температуры в ночное время вызвано

В связи с «длительным поступлением холодной воздушной массы с северо-востока.

— В воздухе заморозков не будет! Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, — добавили в гидрометцентре.

Напомним, Николаевская ОГА создала рабочую группу по разработке стратегии адаптации области к изменению климата.