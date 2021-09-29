Видеоплатформа, принадлежащая Google, утверждает, что удалила более 130 тысяч видео с октября 2020 года.

Об этом информирует Le Figaro.

Хостинг снес тысячи записей и заблокировал сотни каналов за «нарушение правил YouTube в отношении вакцин против COVID-19».

Год назад, когда ожидалось, что вакцины против Covid-19 станут основным ключом к преодолению пандемии, YouTube действительно решил запретить видео, содержащие информацию, противоречащую консенсусу органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Но после дезинформации, которая все еще распространяется о вакцинах, Youtube решил усилить свою систему защиты от фальшивых новостей, начиная со среды, 29 сентября. YouTube теперь сосредоточится на удалении любого контента, в котором утверждается, что одобренные вакцины опасны или причиняют значительный вред вакцинированным, на основе консенсуса научных авторитетов.

— В частности, контент, в котором ложно утверждается, что одобренные вакцины опасны и вызывают хронические последствия для здоровья, — пояснили представители платформы.

Напомним, видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского пропагандистского ресурса Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — без возможности восстановления.