Министерство здравоохранения утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения. Между тем, между собой судятся поставщик и логист вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, которого цитирует «Укринформ».

— Была информация, что при транспортировке был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину (Pfizer, – прим.) забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четкого доказательства, что температурный режим действительно был нарушен. Именно поэтому она хранится на складе, идет судебный процесс между поставщиком и логистом. Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим, — сказал Виктор Ляшко.

Он уточнил, что речь идет о 34 036 дозах вакцины.

Относительно вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре, по словам Виктора Ляшко, 1,7 тыс. доз препарата будут использованы в течение 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас есть 11 457 084 доз вакцин против COVID-19 различных производителей. В то же время у 35 676 из них срок годности истекает уже 30 сентября.