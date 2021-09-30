В Украине уже более 7 миллионов украинцев по крайней мере один раз были привиты против коронавируса.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
— С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу — 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом), – говорится в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине против COVID-19 привили 126 003 человека: из них 73 816 человек получили первую дозу, 52 187 — были полностью иммунизированы.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
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В Украине уже более 7 миллионов украинцев по крайней мере один раз были привиты против коронавируса.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
— С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу — 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом), – говорится в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине против COVID-19 привили 126 003 человека: из них 73 816 человек получили первую дозу, 52 187 — были полностью иммунизированы.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа