На Сумщине на взятке поймали чиновника ГСЧС. Когда тот догадался об операции, то закрылся в уборной и начал тщательно промывать руки, однако эти предосторожности его не спасли.
Об этом отчитались в ГБР.
Наблюдение и задержание взяточника провели вчера.
— 29 сентября 2021 года в помещении ГСЧС предприниматель передал взятку. Когда чиновник понял, что передача денег происходит под контролем правоохранителей, он быстро выбежал в туалет, бросил деньги в окно и помыл руки, чтобы избавиться от следов. Однако вся сумма была изъята, а чиновника задержали сотрудники ГБР, — разъяснили в бюро.
Подозреваемому выдвинули подозрение по статье о вымогательстве взятки, чиновнику угрожает до 10 лет заключения.
Напомним, в Николаеве СБУ и полиция задержали на взятке руководителя Государственной исполнительной службы.
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На Сумщине на взятке поймали чиновника ГСЧС. Когда тот догадался об операции, то закрылся в уборной и начал тщательно промывать руки, однако эти предосторожности его не спасли.
Об этом отчитались в ГБР.
Наблюдение и задержание взяточника провели вчера.
— 29 сентября 2021 года в помещении ГСЧС предприниматель передал взятку. Когда чиновник понял, что передача денег происходит под контролем правоохранителей, он быстро выбежал в туалет, бросил деньги в окно и помыл руки, чтобы избавиться от следов. Однако вся сумма была изъята, а чиновника задержали сотрудники ГБР, — разъяснили в бюро.
Подозреваемому выдвинули подозрение по статье о вымогательстве взятки, чиновнику угрожает до 10 лет заключения.
Напомним, в Николаеве СБУ и полиция задержали на взятке руководителя Государственной исполнительной службы.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа