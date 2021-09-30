На Сумщине на взятке поймали чиновника ГСЧС. Когда тот догадался об операции, то закрылся в уборной и начал тщательно промывать руки, однако эти предосторожности его не спасли.

Об этом отчитались в ГБР.

Наблюдение и задержание взяточника провели вчера.

— 29 сентября 2021 года в помещении ГСЧС предприниматель передал взятку. Когда чиновник понял, что передача денег происходит под контролем правоохранителей, он быстро выбежал в туалет, бросил деньги в окно и помыл руки, чтобы избавиться от следов. Однако вся сумма была изъята, а чиновника задержали сотрудники ГБР, — разъяснили в бюро.

Подозреваемому выдвинули подозрение по статье о вымогательстве взятки, чиновнику угрожает до 10 лет заключения.

Напомним, в Николаеве СБУ и полиция задержали на взятке руководителя Государственной исполнительной службы.