Афганские артисты массово уничтожают произведения искусства, чтобы не навлечь ярость талибов, которые негативно относятся к культуре в целом.

Об этом пишет WP.

Волна паники задела творцов всех мастей: от режиссеров до художников.

— Афганский художник, движимый прошлой памятью, похоронил 15 картин — все произведения современного искусства, изображающие женщин — через три дня после того, как талибы вошли в столицу, сказал он. Такой же страх питал известного кинорежиссера. Перед тем как покинуть страну, она спрятала большой жесткий диск с более чем 20 фильмами в секретном месте. А стареющий книготорговец в своем крошечном магазинчике на тротуаре спрятал все книги, которые боевики считают ужасными. Включали две Библии, переведенные на дари и пушту, — говорится в материале Washington Post.

Приход талибов к власти стал начальном культурного распада в Кабуле, отмечают журналисты. «Талибан» пускает под нож драгоценные произведения искусства и реликвии, которые посчитает кощунственными.

Пока Афганистан находился под контролем западной коалиции, в стране начался расцвет искусства, кино, музыки и книг, что помогло превратить Кабул в центр притяжения. На новое поколение художников повлияли афганские традиции и история в такой же степени, как и современные темы, такие как война, западная музыка, права женщин и вопрос самоидентификации.

Муллы Талибана еще не постановили, какие формы искусства и культуры будут разрешены для существования в новом Афганистане. Но многие художники опасаются, что вскоре ими будет руководить жесткое видение исламской праведности, которое свело бы на нет те достижения, которых они добились за двадцать лет.

— Некоторые художники уничтожили свои картины или скульптуры. Закрылись магазины музыкальных инструментов и многие художественные галереи. Группы и певцы прекратили работу, так как многие свадебные залы отменяют живую музыку, чтобы не рассердить талибов. Афганское кинопроизводство на данный момент мертво, — резюмируют журналисты.

Напомним, исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане барбершопам подстригать бороду. Они заявили, что это противоречит нормам шариата.