Финляндия намерена делать пушным зверям прививки против COVID-19.

Финский Союз заводчиков пушных зверей (FIFUR) готовится начать вакцинацию норок уже в ближайшие недели, пишет Yle.

Для такой кампании исследовательская группа Хельсинкского университета разработала специальную пока что экспериментальную вакцину FurcoVac. Помимо лаборатории университета, ее уже протестировали на одной из звероферм. Отмечается, что FurcoVac содержит те же компоненты, что и вакцины, используемые для людей.

— У нас достаточно доз вакцины, чтобы дважды вакцинировать всех финских племенных норок. Также потребуется ревакцинация, — рассказал научный руководитель проекта в FIFUR Юсси Пеура.

Для вакцинации было выделено около полумиллиона доз вакцины.

При этом случаев заражения коронавирусом норок на финских фермах пока что не зарегистрировано.

Напомним, Дания продлит запрет на разведение норок еще на год. Владельцы звероферм негативно отнеслись к планам правительства.