В Молдове трудоустроенные граждане смогут взять два оплачиваемых выходных дня, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября, передает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.
— Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах, — сказала Наталья Гаврилица.
По последним данным Минздрава, в Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781515 человек.
В настоящее время полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы.
Премьер потребовала от подчиненных активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мероприятий.
Обратилась она и к работодателям: «Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок и их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять».
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что работодатель государственных предприятий и учреждений обязан убирать с работы сотрудников, которые проигнорировали требование о вакцинации.
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В Молдове трудоустроенные граждане смогут взять два оплачиваемых выходных дня, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября, передает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.
— Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах, — сказала Наталья Гаврилица.
По последним данным Минздрава, в Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781515 человек.
В настоящее время полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы.
Премьер потребовала от подчиненных активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мероприятий.
Обратилась она и к работодателям: «Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок и их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять».
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что работодатель государственных предприятий и учреждений обязан убирать с работы сотрудников, которые проигнорировали требование о вакцинации.
|
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