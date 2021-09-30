Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что работодатель государственных предприятий и учреждений обязан убирать с работы сотрудников, которые проигнорировали требование о вакцинации.

Об этом пишет Збруч.

Он заявил, что этот процесс будут контролировать наблюдательные органы.

— Есть контролирующих орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может нести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, — акцентировал Виктор Ляшко.

На данный момент обязательная вакцинация предусмотрена для государственных профессий: учителей, воспитателей, педагогов, чиновников и сотрудников исполнительной власти.

— Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно выполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД - 87-88%, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Как сообщалось, руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.