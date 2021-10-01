В Николаеве демонтировали элемент инсталляции «I LOVE MYKOLAIV». Коммунальщики заверили, что в ближайшее время его отремонтируют и вернут на место.

Об этом сообщили в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Напомним, что несколько дней назад дети повредили элемент инсталляции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой.

–– По просьбе департамента ЖКХ, арт-объект демонтировали, чтобы уже в ближайшее время любимая локация радовала горожан и гостей города в обычном виде. Надеемся, такая неприятность больше не повторится, –– подчеркнули в департаменте.

Напомним, инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.