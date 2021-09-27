В центре Николаева дети повредили элемент инсталляции «I LOVE MYKOLAIV», взобравшись на скульптуру сердца.
Видео с камеры наблюдения опубликовали на канале Mykolaiv Secure в YouTube.
На нем видно, что группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. Заметив поломку, дети, видимо, позвали взрослых. Мужчина сложил обломки скульптуры сверху на сердце, после чего компания продолжила прогулку.
Горожанка Елена Мельниченко поделилась фотографиями поврежденной фигуры в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Напомним, инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.
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В центре Николаева дети повредили элемент инсталляции «I LOVE MYKOLAIV», взобравшись на скульптуру сердца.
Видео с камеры наблюдения опубликовали на канале Mykolaiv Secure в YouTube.
На нем видно, что группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. Заметив поломку, дети, видимо, позвали взрослых. Мужчина сложил обломки скульптуры сверху на сердце, после чего компания продолжила прогулку.
Горожанка Елена Мельниченко поделилась фотографиями поврежденной фигуры в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Напомним, инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.