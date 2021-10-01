Национальное управление по неподкупности Молдовы разоблачило двух мэров на фактах кумовства. Чиновники брали на работу близких к себе людей и платили им непомерно высокую зарплату.

Об этом информирует Timpul.

Проверка началась, когда на мэров пожаловалось избиратели. Мэр села Парканы поставил свою жену во главе местной библиотеки и платил ей завышенную зарплату, повышая ее каждый год с 2013.

А один из глав райсовета у Кагула заключил договор со своей матерью, чем создал прямой конфликт интересов.

Если эти эпизоды будут доказаны, то чиновники окажутся под угрозой увольнения и трехлетним запретом занимать государственные или общественно значимые посты.

Напомним, Европол обвинил румынских полицейских в продвижении кумовства.