Национальное управление по неподкупности Молдовы разоблачило двух мэров на фактах кумовства. Чиновники брали на работу близких к себе людей и платили им непомерно высокую зарплату.
Об этом информирует Timpul.
Проверка началась, когда на мэров пожаловалось избиратели. Мэр села Парканы поставил свою жену во главе местной библиотеки и платил ей завышенную зарплату, повышая ее каждый год с 2013.
А один из глав райсовета у Кагула заключил договор со своей матерью, чем создал прямой конфликт интересов.
Если эти эпизоды будут доказаны, то чиновники окажутся под угрозой увольнения и трехлетним запретом занимать государственные или общественно значимые посты.
Напомним, Европол обвинил румынских полицейских в продвижении кумовства.
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Национальное управление по неподкупности Молдовы разоблачило двух мэров на фактах кумовства. Чиновники брали на работу близких к себе людей и платили им непомерно высокую зарплату.
Об этом информирует Timpul.
Проверка началась, когда на мэров пожаловалось избиратели. Мэр села Парканы поставил свою жену во главе местной библиотеки и платил ей завышенную зарплату, повышая ее каждый год с 2013.
А один из глав райсовета у Кагула заключил договор со своей матерью, чем создал прямой конфликт интересов.
Если эти эпизоды будут доказаны, то чиновники окажутся под угрозой увольнения и трехлетним запретом занимать государственные или общественно значимые посты.
Напомним, Европол обвинил румынских полицейских в продвижении кумовства.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа