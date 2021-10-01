«Укрзалiзниця» запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через чат-боты в Viber и Telegram.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.
В чат-боте есть функции:
Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.
Напомним, что Украина с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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«Укрзалiзниця» запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через чат-боты в Viber и Telegram.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.
В чат-боте есть функции:
Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.
Напомним, что Украина с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа