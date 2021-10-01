«Укрзалiзниця» запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через чат-боты в Viber и Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

расписания движения;

информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;

онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.

Напомним, что Украина с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.