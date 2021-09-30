Украина с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Сообщается, что билеты на поезд «Киев–Перемышль» можно будет купить уже с пятницы, 1 октября, на сайте или в кассах железнодорожных вокзалов.
Напомним, что в 2020 году Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС, однако Украины в этом списке не оказалось.
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Украина с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Сообщается, что билеты на поезд «Киев–Перемышль» можно будет купить уже с пятницы, 1 октября, на сайте или в кассах железнодорожных вокзалов.
Напомним, что в 2020 году Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС, однако Украины в этом списке не оказалось.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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