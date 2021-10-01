Молодчики в темной одежде силой волокли девушку в центре Львова. Оказалось, что эта постановка снималась для TikTok, участникам инсценировки грозит арест на 15 суток.

Об этом пишет ZAXID.

Один из проходивших мимо человек набрал полицию.

— Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его, — заявили в ведомстве.

На всех «актеров» постановки составили админпротоколы по факту мелкого хулиганства, за который они могут получить штраф, общественные работы или двухнедельный арест.

Сами тиктокеры настаивают, что их намерения были полезными, а готовили они социальный ролик.

— Наши ожидания были такие, что мы не доведем съемки до конца — неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу поясним, что происходит. Происходило все не так, как хотелось и мы поняли, что перешли определенную черту, — заявил один из авторов идеи.

Как сообщалось, николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.