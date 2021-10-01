Центральный районный суд Николаева постановил взять по стражу двух жителей Скадовска, которые искали моряков на судна, незаконно перевозившие трудовых мигрантов в ЕС. Залог для каждого составил 750 тысяч гривен.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Двух жителей Николаевщины судили по статье о торговле людьми. Согласно версии следствия, они подыскивали моряков, которые оказались на мели, и настойчиво предлагали им устроиться на судно, возившее трудовых мигрантов в Евросоюз. В самом ЕС это является тяжелым преступлением и наказывается сроком до 20 лет.

Продолжается следствие.

Как сообщалось, в Николаевской области пресекли деятельность международной преступной группировки, которая занималась вербовкой моряков с целью их эксплуатации за рубежом.