Жителю Николаева, который занимался производством амфетамина в домашних условиях, объявили подозрение по трем статьям, связанным с наркотиками.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Николаевской области.

Во время обыски жилища мужчины, у него нашли оборудование, которое используется для производства амфетамина, сам амфетамин, каннабис, электронные весы и кусты конопли.

Подозреваемого будут судить по ряду статей: части 1 и 2 статьи 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ), часть 1 статьи 311 (покупка и хранение прекурсов для изготовления психотропов), часть 1 статьи 313 (незаконное хранение оборудование, предназначенного для изготовления психотропных веществ).

Совокупность предъявленных обвинений грозит мужчине восемью годами тюрьмы.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали группу наркодилеров и ликвидировали канал сбыта амфетамина, во время обысков правоохранители изъяли психотропов на 50 тысяч гривен.