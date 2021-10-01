В Херсонской области владелец хозяйства прибегнул к услугам наемного убийцы, чтобы заткнуть соперника по бизнесу.

Как пишет ТСН, заказчик выложил за убийство 40 тысяч долларов.

В качестве исполнителя он подыскал мужчину, который работал в ЧОП. Мотивом заказа стали недоразумения между мужчинами о том, как вести бизнес в этом регионе.

Полицейские сорвали покушения и арестовали заказчика при передачи денег. Теперь перед фермером открылась перспектива провести следующие пятнадцать лет в заключении.

Напомним, в Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину.