В Херсонской области владелец хозяйства прибегнул к услугам наемного убийцы, чтобы заткнуть соперника по бизнесу.
Как пишет ТСН, заказчик выложил за убийство 40 тысяч долларов.
В качестве исполнителя он подыскал мужчину, который работал в ЧОП. Мотивом заказа стали недоразумения между мужчинами о том, как вести бизнес в этом регионе.
Полицейские сорвали покушения и арестовали заказчика при передачи денег. Теперь перед фермером открылась перспектива провести следующие пятнадцать лет в заключении.
Напомним, в Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину.
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В Херсонской области владелец хозяйства прибегнул к услугам наемного убийцы, чтобы заткнуть соперника по бизнесу.
Как пишет ТСН, заказчик выложил за убийство 40 тысяч долларов.
В качестве исполнителя он подыскал мужчину, который работал в ЧОП. Мотивом заказа стали недоразумения между мужчинами о том, как вести бизнес в этом регионе.
Полицейские сорвали покушения и арестовали заказчика при передачи денег. Теперь перед фермером открылась перспектива провести следующие пятнадцать лет в заключении.
Напомним, в Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли мужчину.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа