Украинский интерфейс появился на сайте стриминговой платформы Netflix, в ее мобильных приложениях и официальных приложениях для Smart TV.

Также компания запустила украинский дубляж некоторых популярных сериалов, пишет hromadske.

Всю информацию о Netflix на платформах сервиса теперь можно читать на украинском. Компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычные страницы Facebook и Instagram.

На Netflix уже можно посмотреть в украинском дубляже такие сериалы: «Академия Амбрелла», «Бриджертон», «Половое воспитание», «Корона», «Ферзевый гамбит», «Бумажный дом», «Очень странные дела».

Команда стримингового сервиса обещает поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение ежедневно с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.

Ранее стриминговая платформа Netflix запустила бесплатный тариф для жителей Кении, так компания хочет получить популярность среди интернет-пользователей этой страны.