Украинский интерфейс появился на сайте стриминговой платформы Netflix, в ее мобильных приложениях и официальных приложениях для Smart TV.
Также компания запустила украинский дубляж некоторых популярных сериалов, пишет hromadske.
Всю информацию о Netflix на платформах сервиса теперь можно читать на украинском. Компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычные страницы Facebook и Instagram.
На Netflix уже можно посмотреть в украинском дубляже такие сериалы: «Академия Амбрелла», «Бриджертон», «Половое воспитание», «Корона», «Ферзевый гамбит», «Бумажный дом», «Очень странные дела».
Команда стримингового сервиса обещает поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение ежедневно с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.
Ранее стриминговая платформа Netflix запустила бесплатный тариф для жителей Кении, так компания хочет получить популярность среди интернет-пользователей этой страны.
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Украинский интерфейс появился на сайте стриминговой платформы Netflix, в ее мобильных приложениях и официальных приложениях для Smart TV.
Также компания запустила украинский дубляж некоторых популярных сериалов, пишет hromadske.
Всю информацию о Netflix на платформах сервиса теперь можно читать на украинском. Компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычные страницы Facebook и Instagram.
На Netflix уже можно посмотреть в украинском дубляже такие сериалы: «Академия Амбрелла», «Бриджертон», «Половое воспитание», «Корона», «Ферзевый гамбит», «Бумажный дом», «Очень странные дела».
Команда стримингового сервиса обещает поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение ежедневно с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.
Ранее стриминговая платформа Netflix запустила бесплатный тариф для жителей Кении, так компания хочет получить популярность среди интернет-пользователей этой страны.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа