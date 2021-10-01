Монумент, изображающий лежащее животное, установили в зоопарке Брукфилда, расположенном в пригороде Чикаго.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

В длину скульптура достигает 7 метров. Ее высота — 2,5 метра, масса — 2160 кг. Огромная вытянутая правая лапа позволяет гостям посидеть в объятьях короля Ньяни.

Скульпторы Джилли и Марк Шаттнеры создали это произведение искусства с целью «повышения осведомленности о важности гориллы, находящейся под угрозой исчезновения». Перед тем, как приступить к работе, авторы съездили в Уганду и были сильно впечатлены встречей с гориллами. Вернувшись домой, они решили внести свой посильный вклад в поддержку животных.

Все виды восточных и западных горилл, а также их подвиды находятся под угрозой исчезновения. Незаконное браконьерство, вырубка лесов, производство энергии и добыча полезных ископаемых, а также изменение климата затрудняют выживание животных в их естественной среде обитания.

В Брукфилде обитают семь западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla) возрастом от 3 лет до 41 года. Чикагское зоологическое общество, куда входит этот зоопарк, является участником североамериканской программы по спасению редких видов животных.

Ранее сообщалось, что мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско установил в реке Нервьон, которая протекает через испанский город Бильбао, скульптуру в виде головы девочки.