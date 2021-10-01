Депутаты горсовета Владимир-Волынского проголосовали за переименование города на Владимир. Именно под таким названием город упоминался в летописях Киевской Руси.
Об этом пишет нардеп Владимир Вятрович.
Топонимическую справедливость не поддержал лишь 1 депутат из 31. Мэр заявил, что жители также за отмену советской традиции.
— Декоммунизация продолжается! Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия — Владимир, без прицепа, выдуманного россиянами, — написал экс-глава Института национальной памяти Украины.
Точку в этом вопросе сможет поставить только Верховная Рада.
Владимир-Волынский являлся одним из важнейших населенных пунктов в Средневековье. Приставка «Волынский» появилась лишь в брежневские времена СССР, чтобы показать отличие от города Владимира в России.
Напомним, в селе Николаевской области отказались декоммунизировать улицу Терешковой.
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Депутаты горсовета Владимир-Волынского проголосовали за переименование города на Владимир. Именно под таким названием город упоминался в летописях Киевской Руси.
Об этом пишет нардеп Владимир Вятрович.
Топонимическую справедливость не поддержал лишь 1 депутат из 31. Мэр заявил, что жители также за отмену советской традиции.
— Декоммунизация продолжается! Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия — Владимир, без прицепа, выдуманного россиянами, — написал экс-глава Института национальной памяти Украины.
Точку в этом вопросе сможет поставить только Верховная Рада.
Владимир-Волынский являлся одним из важнейших населенных пунктов в Средневековье. Приставка «Волынский» появилась лишь в брежневские времена СССР, чтобы показать отличие от города Владимира в России.
Напомним, в селе Николаевской области отказались декоммунизировать улицу Терешковой.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа