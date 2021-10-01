Депутаты горсовета Владимир-Волынского проголосовали за переименование города на Владимир. Именно под таким названием город упоминался в летописях Киевской Руси.

Об этом пишет нардеп Владимир Вятрович.

Топонимическую справедливость не поддержал лишь 1 депутат из 31. Мэр заявил, что жители также за отмену советской традиции.

— Декоммунизация продолжается! Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия — Владимир, без прицепа, выдуманного россиянами, — написал экс-глава Института национальной памяти Украины.

Точку в этом вопросе сможет поставить только Верховная Рада.

Владимир-Волынский являлся одним из важнейших населенных пунктов в Средневековье. Приставка «Волынский» появилась лишь в брежневские времена СССР, чтобы показать отличие от города Владимира в России.

Напомним, в селе Николаевской области отказались декоммунизировать улицу Терешковой.