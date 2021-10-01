Японская компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd, импортирующая и распространяющая вакцину Moderna против COVID-19 в Японии, сообщила, что загрязнение партии этого препарата произошло из-за «человеческой ошибки».
В связи с этим в стране решили приостановить использование более чем 1,6 миллиона доз этой вакцины, пишет hromadske.
После обнаружения загрязнения вакцин, Moderna, Takeda, а также испанская компания-производитель Rovi, использующая завод, где произошел инцидент, провели совместное расследование.
По его итогам компании в сентябре отметили, что твердые металлические частицы, которые нашли в препаратах — это нержавеющая сталь. Эти частицы, скорее всего, попали во флаконы из-за трения между двумя кусками металла в аппарате, закрывающем на них крышки.
В новом отчете Takeda указывает, что такая проблема возникла из-за неправильной сборки и была вызвана человеческой ошибкой. В частности, неправильно оценили необходим проем между конструкцией и пробкой в механизме машины, которая накладывала на флаконы крышки.
Всего было исследовано пять партий вакцины Moderna, изготовленной Rovi в период с 27 июня по 3 июля. Первые три из них отгрузили в Японии. Однако расследование компаний показало, что после обнаружения загрязнения четвертая партия также не прошла проверку, а пятую остановили в Rovi.
Производитель сообщил компаниям Moderna, Takeda и министерству здравоохранения Японии о проблемах с двумя последними партиями, но первые три уже были выпущены для использования, поскольку прошли проверку.
Напомним, генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.
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Японская компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd, импортирующая и распространяющая вакцину Moderna против COVID-19 в Японии, сообщила, что загрязнение партии этого препарата произошло из-за «человеческой ошибки».
В связи с этим в стране решили приостановить использование более чем 1,6 миллиона доз этой вакцины, пишет hromadske.
После обнаружения загрязнения вакцин, Moderna, Takeda, а также испанская компания-производитель Rovi, использующая завод, где произошел инцидент, провели совместное расследование.
По его итогам компании в сентябре отметили, что твердые металлические частицы, которые нашли в препаратах — это нержавеющая сталь. Эти частицы, скорее всего, попали во флаконы из-за трения между двумя кусками металла в аппарате, закрывающем на них крышки.
В новом отчете Takeda указывает, что такая проблема возникла из-за неправильной сборки и была вызвана человеческой ошибкой. В частности, неправильно оценили необходим проем между конструкцией и пробкой в механизме машины, которая накладывала на флаконы крышки.
Всего было исследовано пять партий вакцины Moderna, изготовленной Rovi в период с 27 июня по 3 июля. Первые три из них отгрузили в Японии. Однако расследование компаний показало, что после обнаружения загрязнения четвертая партия также не прошла проверку, а пятую остановили в Rovi.
Производитель сообщил компаниям Moderna, Takeda и министерству здравоохранения Японии о проблемах с двумя последними партиями, но первые три уже были выпущены для использования, поскольку прошли проверку.
Напомним, генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.
|
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|
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