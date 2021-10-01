Ряд общежитий Национального университета имени Мечникова (ОНУ), вероятно, не будут отапливаться, так как администрация не сумела найти газ по цене 25 гривен за кубометр.

Об этом пишет «Думская».

Тендер сорвался из-за низкой, по меркам Одессы, цены. Большинство поставщиков предлагали цену в 30 гривен, но руководство вуза на уступки не пошло.

В связи с этим, студентов предупредили, что начиная с сегодняшнего дня, они рискуют остаться без газа. Его могут отключить в любой момент.

Свежий тендер назначили на 18 октября, в нем повысилась цена. Теперь за 11200 кубометров на зиму платят 392 тысячи гривен вместо прежних 280.

Напомним, депутаты комиссии Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ одобрили закупку газа у НАК «Нафтогаз Украины».