Депутаты комиссии Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ одобрили закупку газа у НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии во вторник, 28 сентября, пишут НикВести.

Глава комиссии Дмитрий Иванов подчеркнул важность этого решения для старта отопительного сезона в городе.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сказал, что договор между его предприятием и НАК «Нафтогаз Украины» уже подписан.

— В этом договоре есть два объема. Один объем — газ для населения по цене 7,423, второй — рыночная цена для бюджетных и других учреждений, — объяснил Николай Логвинов.



Если бы депутаты не поддержали это решение, «Нафтогаз» мог разорвать данный договор, из-за чего цена на закупку топлива увеличилась бы вместе с ценой для потребителя. Однако благодаря инициативе властей в этом году стоимость газа должна остаться стабильной.

Напомним, городской голова Александр Секенвич считает, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр. При этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Также напомним, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

При этом задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.