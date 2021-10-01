Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует Минздраву начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет из-за повышения уровня заболеваемости COVID-19 и тяжелых осложнений именно среди детей, в частности речь идет о случаях паралича.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказала член экспертной группы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Ирина Колесникова, пишет Укринформ.

— 27 сентября на заседании нашей технической группы экспертов по вопросам иммунизации мы приняли решение рекомендовать Минздраву вакцинацию детей с 12 лет. Предложена вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty. Речь идет о детях в возрасте старше 12 лет, которые не имеют тяжелой сопутствующей патологии, — сказала Ирина Колесникова.

Предложение обосновано тенденцией к повышению уровня заболеваемости COVID-19 и тяжелым осложнениям именно среди детей, пояснила эксперт.

— Таким образом мы расширим доступ к вакцинации и для этого контингента. Потому что дети также сейчас болеют чаще, чем это было в предыдущие волны. И что сейчас мы видим опасного в этой тенденции заболеваемости детей — это то, что COVID-19, который даже бессимптомно протекает у детей, через несколько месяцев дает очень тяжелые осложнения, — рассказала Ирина Колесникова.

По ее словам, еженедельно специалисты получают документальные подтверждения тяжелейших последствий коронавируса для детского организма.

— Мне буквально каждую неделю на рассмотрение поступают медицинские документы для заключительной классификации. Мы подаем в ВОЗ все случаи острых вялых параличей у детей до 15 лет. Но это связано не с коронавирусом, это связано с наблюдением за полиомиелитом. И мы рассматриваем все случаи параличей и парезов у детей до 15 лет. Так вот, каждую неделю у меня на столе медицинские документы детей, которые в феврале-марте-апреле бессимптомно перенесли COVID-19, а через два месяца после этого ребенка парализовало, и он до сих пор не восстанавливается, — резюмировала Ирина Колесникова.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 30 сентября, подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.