Тяжелое протекание COVID-19 связано с плохим качеством воздуха.

Об этом заявил директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра, сообщает РБК-Украина.

— Плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому воздействие загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжелого COVID при заражении им, — заявила Мария Нейра.

По ее словам, в условиях восстановления после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о чистых источниках энергии.

Эксперт ВОЗ добавила, что сейчас 90% населения Земли «дышат воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам».

Напомним, в Украине накануне подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.