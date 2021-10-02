Тяжелое протекание COVID-19 связано с плохим качеством воздуха.
Об этом заявил директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра, сообщает РБК-Украина.
— Плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому воздействие загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжелого COVID при заражении им, — заявила Мария Нейра.
По ее словам, в условиях восстановления после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о чистых источниках энергии.
Эксперт ВОЗ добавила, что сейчас 90% населения Земли «дышат воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам».
Напомним, в Украине накануне подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Тяжелое протекание COVID-19 связано с плохим качеством воздуха.
Об этом заявил директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра, сообщает РБК-Украина.
— Плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому воздействие загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжелого COVID при заражении им, — заявила Мария Нейра.
По ее словам, в условиях восстановления после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о чистых источниках энергии.
Эксперт ВОЗ добавила, что сейчас 90% населения Земли «дышат воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам».
Напомним, в Украине накануне подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа