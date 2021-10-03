За субботу в Украине диагностировали коронавирус у 7967 человек. 1483 выписали, 126 скончались в больнице.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
В лидерах по заболеванию Харьковская (больше тысячи заболевших), Днепропетровская (перевалило за восемьсот инфицированных), Одесская (571), Черновицкая (462) и Львовская (536) области.
В числе заболевших 88 медиков и 822 ребенка. В больницу положили 3300 человек. Сделано 53 814 тестов.
С начала пандемии в Украине вирусом инфицировались 2 455 189 человек, 2 263 407 пациентов выздоровели, 56 775 человек умерли.
Днем ранее в стране было больше 11 тысяч заражений.
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За субботу в Украине диагностировали коронавирус у 7967 человек. 1483 выписали, 126 скончались в больнице.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
В лидерах по заболеванию Харьковская (больше тысячи заболевших), Днепропетровская (перевалило за восемьсот инфицированных), Одесская (571), Черновицкая (462) и Львовская (536) области.
В числе заболевших 88 медиков и 822 ребенка. В больницу положили 3300 человек. Сделано 53 814 тестов.
С начала пандемии в Украине вирусом инфицировались 2 455 189 человек, 2 263 407 пациентов выздоровели, 56 775 человек умерли.
Днем ранее в стране было больше 11 тысяч заражений.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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