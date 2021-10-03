Правоохранители Молдовы провели операцию «Тулбурел» на основных трассах страны — первоочередно искали подвыпивших водителей.

Об этом информирует Publika.

— В общей сложности полицейские проверили несколько сотен водителей, пьяными попались шестнадцать человек, у одного забрали права и открыли уголовное дело за пятикратное превышение нормы, По статистике, в это время становится больше случаев вождения в нетрезвом виде. Наша цель — профилактика, а если выявляем нарушителей, то тут же оформляем, — заявили в органах.