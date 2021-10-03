Правоохранители Молдовы провели операцию «Тулбурел» на основных трассах страны — первоочередно искали подвыпивших водителей.
Об этом информирует Publika.
— В общей сложности полицейские проверили несколько сотен водителей, пьяными попались шестнадцать человек, у одного забрали права и открыли уголовное дело за пятикратное превышение нормы, По статистике, в это время становится больше случаев вождения в нетрезвом виде. Наша цель — профилактика, а если выявляем нарушителей, то тут же оформляем, — заявили в органах.
Операция по отлову водителей, которых садятся за руль пьяным, будет продолжаться весь октябрь.
Напомним, в Николаеве пьяный водитель маршрутки сопротивлялся при задержании.
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Правоохранители Молдовы провели операцию «Тулбурел» на основных трассах страны — первоочередно искали подвыпивших водителей.
Об этом информирует Publika.
— В общей сложности полицейские проверили несколько сотен водителей, пьяными попались шестнадцать человек, у одного забрали права и открыли уголовное дело за пятикратное превышение нормы, По статистике, в это время становится больше случаев вождения в нетрезвом виде. Наша цель — профилактика, а если выявляем нарушителей, то тут же оформляем, — заявили в органах.
Операция по отлову водителей, которых садятся за руль пьяным, будет продолжаться весь октябрь.
Напомним, в Николаеве пьяный водитель маршрутки сопротивлялся при задержании.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа