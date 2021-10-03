За состоянию на 3 октября в Николаевской области вакцинировали 1177 человек.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 734:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 79:
В центрах вакцинации — 884:
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За состоянию на 3 октября в Николаевской области вакцинировали 1177 человек.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 734:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 79:
В центрах вакцинации — 884:
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа