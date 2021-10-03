За состоянию на 3 октября в Николаевской области вакцинировали 1177 человек.

Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 60 (1 доза — 765, 2 доза — 457);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 969 (1 доза — 1787, 2 доза — 1067);

ASTRAZENECA — 148 (1 доза — 423, 2 доза — 56);

Привито мобильными бригадами — 734:

CORONAVAC — 0;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 214;

ASTRAZENECA — 0;

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 79:

CORONAVAC — 9;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 66;

ASTRAZENECA — 4;

В центрах вакцинации — 884: