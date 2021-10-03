За прошедшую субботу, 2 октября, в Николаевской области зафиксировано 348 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 74 713 (+348) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 46880 (+182);

Первомайск — 3534 (+13);

Южноукраинск — 2147 (+14);

Вознесенск — 1926 (+5);

Очаков — 1366 (+5).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 129 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2493 (+2) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 81, всего — 70234. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1971, за сутки — 8.

По состоянию на утро 3 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 618 человек.

Днем ранее заболевших было на 1 меньше.