За прошедшую субботу, 2 октября, в Николаевской области зафиксировано 348 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 74 713 (+348) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 129 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2493 (+2) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 81, всего — 70234. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1971, за сутки — 8.
По состоянию на утро 3 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 618 человек.
Днем ранее заболевших было на 1 меньше.
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За прошедшую субботу, 2 октября, в Николаевской области зафиксировано 348 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 74 713 (+348) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 129 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2493 (+2) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 81, всего — 70234. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1971, за сутки — 8.
По состоянию на утро 3 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 618 человек.
Днем ранее заболевших было на 1 меньше.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа