Конституционный суд Словении приостановил действие нормативного акта, согласно которому вакцинация против COVID является обязательной для государственных служащих.

Об этом пишет EVZ.

В решении суда говорится, что «несмотря на серьезность ситуации из-за эпидемии (…) применение потенциально неконституционной меры будет иметь более нежелательные последствия, чем ее отсрочка».

Приостановление будет оставаться в силе до тех пор, пока Конституционный суд не примет решение о законности этой меры.

Мера, инициированная правительством Словении по введению обязательной вакцинации для работников государственных систем, привела к увеличению количества вакцинаций. После решения Конституционного суда вакцинация замедлена. Министр государственной службы Словении Бостян Коритник выразил сожаление по поводу этого.

Кроме того, Словения в последние дни приняла решение приостановить введение вакцины против COVID от Johnson & Johnson из-за смерти молодой женщины.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что работодатель государственных предприятий и учреждений обязан убирать с работы сотрудников, которые проигнорировали требование о вакцинации.