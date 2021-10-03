На пути, который идет в обход Корабельного района Николаева, положили новый шар бетона.

Об этом отчитался замглавы ОГА Валентин Гайдаржи.

Новое покрытие с толщиной в 20 сантиметов положал на дороге Николаев-Херсон по участку км 0+000 — км 11+000. Работы должны окончить до конца года.

— Ранее подрядной организацией были выполнены часть работ по фрезерованию существующего дорожного покрытия, регенерации и усилению основания дорожной одежды. Так, укрепления почвой цемента выполнено на участке в 7 км, — рапортовал чиновник.

Заказ выполняет «Европейская дорожно-строительная компания» по заказу Агенции местных дорог Николаевщины.

Напомним, работы на этом направлении стартовали в середине сентября.