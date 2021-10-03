На пути, который идет в обход Корабельного района Николаева, положили новый шар бетона.
Об этом отчитался замглавы ОГА Валентин Гайдаржи.
Новое покрытие с толщиной в 20 сантиметов положал на дороге Николаев-Херсон по участку км 0+000 — км 11+000. Работы должны окончить до конца года.
— Ранее подрядной организацией были выполнены часть работ по фрезерованию существующего дорожного покрытия, регенерации и усилению основания дорожной одежды. Так, укрепления почвой цемента выполнено на участке в 7 км, — рапортовал чиновник.
Заказ выполняет «Европейская дорожно-строительная компания» по заказу Агенции местных дорог Николаевщины.
Напомним, работы на этом направлении стартовали в середине сентября.
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На пути, который идет в обход Корабельного района Николаева, положили новый шар бетона.
Об этом отчитался замглавы ОГА Валентин Гайдаржи.
Новое покрытие с толщиной в 20 сантиметов положал на дороге Николаев-Херсон по участку км 0+000 — км 11+000. Работы должны окончить до конца года.
— Ранее подрядной организацией были выполнены часть работ по фрезерованию существующего дорожного покрытия, регенерации и усилению основания дорожной одежды. Так, укрепления почвой цемента выполнено на участке в 7 км, — рапортовал чиновник.
Заказ выполняет «Европейская дорожно-строительная компания» по заказу Агенции местных дорог Николаевщины.
Напомним, работы на этом направлении стартовали в середине сентября.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
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