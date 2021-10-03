Польские пограничники вышли на след компании, которая давала работу нелегальным мигрантам, большинство которых были из Украины.

Об этом передает inPoland.

Собственником агентства по трудоустройству выявился поляк, который сознательно нарушал закон.

В общей сложности он пристроил 266 украинцев, 24 грузина, 8 белорусов и 1 гражданина Молдовы.

За нарушение трудового законодательства и отказ проинформировать правоохранителей об иностранцах на него наложили штраф в 30 тысяч злотых.

Как сообщалось, гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.