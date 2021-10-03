Польские пограничники вышли на след компании, которая давала работу нелегальным мигрантам, большинство которых были из Украины.
Об этом передает inPoland.
Собственником агентства по трудоустройству выявился поляк, который сознательно нарушал закон.
В общей сложности он пристроил 266 украинцев, 24 грузина, 8 белорусов и 1 гражданина Молдовы.
За нарушение трудового законодательства и отказ проинформировать правоохранителей об иностранцах на него наложили штраф в 30 тысяч злотых.
Как сообщалось, гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Польские пограничники вышли на след компании, которая давала работу нелегальным мигрантам, большинство которых были из Украины.
Об этом передает inPoland.
Собственником агентства по трудоустройству выявился поляк, который сознательно нарушал закон.
В общей сложности он пристроил 266 украинцев, 24 грузина, 8 белорусов и 1 гражданина Молдовы.
За нарушение трудового законодательства и отказ проинформировать правоохранителей об иностранцах на него наложили штраф в 30 тысяч злотых.
Как сообщалось, гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа