Ирландский лоукостер Ryanair в ноябре запускает прямой рейс из Украины в Манчестер.

Об этом сообщает Avianews.com.

Рейс станет доступным 5 ноября. Курсировать будет два раза в неделю с 3 часами времени в полете. Минимальная стоимость билета установлена на 15 евро.

Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 - Львов 21:45, понедельник

Манчестер 07:00 - Львов 11:55, пятница

Львов 22:10 - 23:05 Манчестер, понедельник

Львов 12:20 -т13:15 Манчестер, пятница

Как сообщалось, авиакомпания Ryanair рассматривает возможность выбрать Украину, как базу для 20 самолетов.