Ирландский лоукостер Ryanair в ноябре запускает прямой рейс из Украины в Манчестер.
Об этом сообщает Avianews.com.
Рейс станет доступным 5 ноября. Курсировать будет два раза в неделю с 3 часами времени в полете. Минимальная стоимость билета установлена на 15 евро.
Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:
Как сообщалось, авиакомпания Ryanair рассматривает возможность выбрать Украину, как базу для 20 самолетов.
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Ирландский лоукостер Ryanair в ноябре запускает прямой рейс из Украины в Манчестер.
Об этом сообщает Avianews.com.
Рейс станет доступным 5 ноября. Курсировать будет два раза в неделю с 3 часами времени в полете. Минимальная стоимость билета установлена на 15 евро.
Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:
Как сообщалось, авиакомпания Ryanair рассматривает возможность выбрать Украину, как базу для 20 самолетов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа