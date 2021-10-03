Ко Дню работников образования Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетными званиями двух горожан: профессора НУК им. Адмирала Макарова Олега Дубинского и учительницу из школы № 32 Людмилы Айвазовой.
Указ №496/2021 можно найти на президентском портале.
Педагога из школы № 32 имени Кривоносова С.С. Людмилу Айвазову назначили «Заслуженным учителем Украины».
А проректора НУК имени адмирала Макарова Олега Дубинского, который баллотировался в облсовет от партии «Слуга Народа», наградили званием «Заслуженный работник образования Украины».
Помимо них, ордена и благодарности получили педагоги с разных областей Украины.
Напомним, обладателям звания «Почетный гражданин Николаева» городская власть планирует выплачивать ежемесячную надбавку в размере 50% от прожиточного минимума.
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Ко Дню работников образования Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетными званиями двух горожан: профессора НУК им. Адмирала Макарова Олега Дубинского и учительницу из школы № 32 Людмилы Айвазовой.
Указ №496/2021 можно найти на президентском портале.
Педагога из школы № 32 имени Кривоносова С.С. Людмилу Айвазову назначили «Заслуженным учителем Украины».
А проректора НУК имени адмирала Макарова Олега Дубинского, который баллотировался в облсовет от партии «Слуга Народа», наградили званием «Заслуженный работник образования Украины».
Помимо них, ордена и благодарности получили педагоги с разных областей Украины.
Напомним, обладателям звания «Почетный гражданин Николаева» городская власть планирует выплачивать ежемесячную надбавку в размере 50% от прожиточного минимума.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа