Ко Дню работников образования Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетными званиями двух горожан: профессора НУК им. Адмирала Макарова Олега Дубинского и учительницу из школы № 32 Людмилы Айвазовой.

Указ №496/2021 можно найти на президентском портале.

Фото: Олег Дубинский Фото: Людмила Айвазова

Педагога из школы № 32 имени Кривоносова С.С. Людмилу Айвазову назначили «Заслуженным учителем Украины».

А проректора НУК имени адмирала Макарова Олега Дубинского, который баллотировался в облсовет от партии «Слуга Народа», наградили званием «Заслуженный работник образования Украины».

Помимо них, ордена и благодарности получили педагоги с разных областей Украины.

Напомним, обладателям звания «Почетный гражданин Николаева» городская власть планирует выплачивать ежемесячную надбавку в размере 50% от прожиточного минимума.