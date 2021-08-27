Обладателям звания «Почетный гражданин Николаева» городская власть планирует выплачивать ежемесячную надбавку в размере 50% от прожиточного минимума.

Соответствующий проект решения сессии был опубликован на сайте Николаевского городского совета 26 августа.

В документе сказано, что выплата должна осуществляться, начиная с июня текущего года.

В Украине общий прожиточный минимум в 2021 году составляет 2189 гривен с 1 января по 30 июня. С июля по конец ноября он должен вырасти до 2294 гривен, с 1 декабря — 2393 гривны.

Генеральному директору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому на ближайшей сессии Николаевского горсовета хотят присвоить звание «Почетный гражданин Николаева».