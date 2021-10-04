Нобелевский комитет назовет победителей премии в разных сферах в течение этой недели.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сегодня, в понедельник, станут известны лауреаты премии по медицине, завтра — по физике, в среду — по химии, а подытожат лауреатом по литературе в четверг.

Награждение пройдет в пятницу, на премию претендуют 329 кандидатов, 95 из которых организации.

По правилам премии, список номинантов не оглашается и публикуется спустя 50 лет после выдвижения. Однако, СМИ писали о том, что на премию мира могут претендовать экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, Грета Тунберг, Светлана Тихановская или основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Из организаций выше всего шанс получить премию у «Репортеров без границ».

Сумма премии в 2021 году составляет около 1,1 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, ученый с украинскими корнями увязал вес чиновников со склонностью к коррупции и удостоился «Шнобеля».