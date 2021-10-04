Руководителей предприятий и организаций, а также жителей Николаева приглашают принять участие в благотворительной акции «Милосердие».

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Отмечается, что Всеукраинская благотворительная акция «Милосердие» проводится ежегодно. Она ставит перед собой цель привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей, лиц с инвалидностью и других социально незащищенных слоев населения, предоставляя им материальную помощь.

Акция продлится с сентября по декабрь 2021-го. В отделении организации предоставления адресной помощи городского территориального центра принимают бывшие в употреблении осенне-зимние вещи для взрослых и детей, чтобы бесплатно передать их нуждающимся.

Желающих присоединиться к акции ожидают ежедневно с 09:00 до 16:00 в пункте приема вещей по адресу улица Шевченко, 19.

Напомним, 25 сентября жители Николаева вышли на уборку территории в рамках акции «World Cleanup Day».