25 сентября жители Николаева смогут выйти на уборку территории в рамках акции «World Cleanup Day».

Об этом уведомляет пресс-служба Агенства развития Николаева.

Желающие будут очищать город от мусора вместе с единомышленниками из других городов Украины, а также миллионами активистов из 180 стран мира. Организаторы приглашают николаевцев присоединиться к преображению зеленых зон города в субботу, 25 сентября, с 10:00 до 13:30 на специально определенных локациях.

Исполняющая обязанности директора КУ «Агенство развития Николаева» Анна Ганжул поделилась, что организация является партнером Всемирного дня уборки в Николаеве с 2018 года.

— За это время было проведено около 30 уборок и посадок деревьев по всему городу. Мы благодарим активных жителей за участие в инициативе и благодарны Департаменту ЖКХ, администрациям районов города, КП «Николаевские парки» за помощь по вывозу отходов с мест уборки. Совместными усилиями делаем родной Николаев лучшим, — сказала Анна Ганжул.

Всем желающим присоединиться к акции организаторы рекомендуют брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты для мусора, а также приглашать семью и друзей.

Отмечается, что после уборки важно донести собранное до ближайшего мусорного бака, также по возможности отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья.

Напомним, Администрация Центрального района Николаева объявила торги на услуги по вывозу веток, листьев и других безопасных отходов за 1 миллион гривен, а также тендер на подметание тротуаров и дорог за 500 тысяч.