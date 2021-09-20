Администрация Центрального района Николаева объявила торги на услуги по вывозу веток, листьев и других безопасных отходов за 1 миллион гривен, а также тендер на подметание тротуаров и дорог за 500 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Победитель первых торгов должен будет вывозить ветви, листья и другие безопасные отходы объемом 6670 м3 до конца года.

Отметим, что в тендере на подметание дорог и тротуаров ручным способом на 1,2 миллиона м2 также предусмотрен вывоз собранного мусора.

Напомним, с 2017 года три физлица-предпринимателя и владелец ЧП, имеющие родственные связи, получили от администрации Центрального района 101 подряд общей суммой в 63,3 миллиона гривен.

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Также в апреле 2021 года Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Недавно в облсовете раскритиковали администрацию Центрального района за свалки в Ракетном Урочище. Однако мэр Николаева Александр Сенкевич считает необъективной критику комиссии по вопросам экологии облсовета в сторону администрации Центрального района.

Напомним также, что глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.