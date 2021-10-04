Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

Как сообщается на сайте СБУ, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили неправдивые данные в бухгалтерские документы о якобы покупке строительных материалов. Указывается, что большинство работ было выполнено только «на бумаге», а «сэкономленные» средства злоумышленники присваивали.

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 миллиона гривен из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

— Чтобы предотвратить дальнейшее хищение государственных средств, СБУ обратилась в органы власти для неотложного реагирования в соответствии с действующим законодательством и условиями договоров, – сказано в сообщении.

В рамках уголовного дела, начатого по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие для установления всех причастных лиц и возвращение в бюджет незаконно присвоенных государственных средств.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились Управлением СБУ в Сумской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции и Главным управлением ГНС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт Николаевского областного онкологического диспансера, работы заказало управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации.