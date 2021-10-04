По состоянию на 4 октября в Николаевской области выявлен 221 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 74934 (+221) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной болезни. Заболевание COVID-19 установлено у 2494 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 57, всего — 70291. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1976, за сутки — 5.
По состоянию на утро 4 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 657 человек.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 3 октября, в Украине зарегистрировали 4 821 случай заражения коронавирусом.
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По состоянию на 4 октября в Николаевской области выявлен 221 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 74934 (+221) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной болезни. Заболевание COVID-19 установлено у 2494 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 57, всего — 70291. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1976, за сутки — 5.
По состоянию на утро 4 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 657 человек.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 3 октября, в Украине зарегистрировали 4 821 случай заражения коронавирусом.