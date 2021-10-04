По состоянию на 4 октября в Николаевской области выявлен 221 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 74934 (+221) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 47009 (+129);

Первомайск — 3562 (+28);

Южноукраинск — 2148 (1);

Вознесенск — 1926;

Очаков — 1369 (+3).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной болезни. Заболевание COVID-19 установлено у 2494 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 57, всего — 70291. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1976, за сутки — 5.

По состоянию на утро 4 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 657 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 3 октября, в Украине зарегистрировали 4 821 случай заражения коронавирусом.