За прошедшие сутки, 3 октября, в Украине зарегистрировали 4 821 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошлые сутки госпитализировано 2 092 человека, выздоровели — 1 116, летальных случаев — 114.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 460 010 человек, выздоровели — 2 264 523, умерли — 56 889.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что первая вакцина против коронавируса украинского производства должна появиться уже в следующем году.