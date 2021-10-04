За прошедшие сутки, 3 октября, в Украине зарегистрировали 4 821 случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировано 2 092 человека, выздоровели — 1 116, летальных случаев — 114.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 460 010 человек, выздоровели — 2 264 523, умерли — 56 889.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что первая вакцина против коронавируса украинского производства должна появиться уже в следующем году.
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За прошедшие сутки, 3 октября, в Украине зарегистрировали 4 821 случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировано 2 092 человека, выздоровели — 1 116, летальных случаев — 114.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 460 010 человек, выздоровели — 2 264 523, умерли — 56 889.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что первая вакцина против коронавируса украинского производства должна появиться уже в следующем году.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа