Первая вакцина против коронавируса украинского производства должна появиться уже в следующем году.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время выездного совещания парламентской фракции «Слуга народа» в Трускавце, пишет «Дом».

По его словам, сейчас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против коронавируса.

— Это одна из первых. И на этапе подписания — меморандум об инвестиции гораздо большей. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина, — заявил министр.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что работодатель государственных предприятий и учреждений обязан отстранять от работы сотрудников, которые проигнорировали требование о вакцинации.