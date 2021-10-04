Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
В частности, договоренность предусматривает снятие ограничений на:
Ожидается, что новая договоренность увеличит число авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.
Стоит отметить, в октябре Украина и Евросоюз планируют подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве. Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС, а практическим результатом этого станет расширение географии полетов и удешевление билетов.
Напомним, в Администрации безопасности транспорта США (TSA) сообщили, что в пятницу, 11 июня, в стране было зафиксировано 2,02 миллиона авиапассажиров за день. Это максимум с марта, когда начали вводить ограничения на полеты из-за пандемии коронавируса.
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Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
В частности, договоренность предусматривает снятие ограничений на:
Ожидается, что новая договоренность увеличит число авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.
Стоит отметить, в октябре Украина и Евросоюз планируют подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве. Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС, а практическим результатом этого станет расширение географии полетов и удешевление билетов.
Напомним, в Администрации безопасности транспорта США (TSA) сообщили, что в пятницу, 11 июня, в стране было зафиксировано 2,02 миллиона авиапассажиров за день. Это максимум с марта, когда начали вводить ограничения на полеты из-за пандемии коронавируса.