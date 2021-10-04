Двух должностных лиц Государственной исполнительной службы в Николаеве подозревают в получении взятки в сумме 37 тысяч гривен.
Об этом информирует пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Подозрения вручили руководителю и работнику одного из отделов Государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины, находящегося в Николаеве.
Согласно данным прокуратуры, подозреваемые, будучи в сговоре, получили взятку от фигуранта одного из исполнительных производств. Полученные деньги составили 10% от суммы взимаемых средств за принятие выгодного решения для стороны, предложившей взятку.
Отмечается, что один из подозреваемых — фигурант других аналогичных уголовных производств. Расследование продолжается. Решается вопрос о вручении подозрения гражданину, который предоставил взятку.
Перед судом инициируют вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей, а также избрания им меры пресечения.
Ранее сообщалось, что пятерых жителей Николаева будут судить за продажу наркотиков в виде «закладок» на территории города, а также за попытку дать взятку начальнику Управления противодействия наркопреступности в Николаевской области.
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Двух должностных лиц Государственной исполнительной службы в Николаеве подозревают в получении взятки в сумме 37 тысяч гривен.
Об этом информирует пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Подозрения вручили руководителю и работнику одного из отделов Государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины, находящегося в Николаеве.
Согласно данным прокуратуры, подозреваемые, будучи в сговоре, получили взятку от фигуранта одного из исполнительных производств. Полученные деньги составили 10% от суммы взимаемых средств за принятие выгодного решения для стороны, предложившей взятку.
Отмечается, что один из подозреваемых — фигурант других аналогичных уголовных производств. Расследование продолжается. Решается вопрос о вручении подозрения гражданину, который предоставил взятку.
Перед судом инициируют вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей, а также избрания им меры пресечения.
Ранее сообщалось, что пятерых жителей Николаева будут судить за продажу наркотиков в виде «закладок» на территории города, а также за попытку дать взятку начальнику Управления противодействия наркопреступности в Николаевской области.